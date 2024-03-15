Bakan Güler sınır hattı denetimlerinde

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkâri’ye geçti.ANKARA (İGFA) - Geceyi Yüksekova’da geçiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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