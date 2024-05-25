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Bakan Güler nefes kesen tatbikatın gündüz safhasını takip ediyor
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı’nın gündüz safhasını takip etti
GÜNDEM 25.05.2024, 10:21
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı’nın gündüz safhasını takip etti.İZMİR (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği İzmir’de başarıyla devam eden EFES-2024 Tatbikatı’nın gündüz safhasını takip etti.
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