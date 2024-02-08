Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmî davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet’i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.