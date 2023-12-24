Bakan Güler: 30 terörist etkisizleştirildi!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda operasyonlara ilgili bilgi alarak talimatlar verdi. Bakan Güler, Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerimizi ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.

Öte yandann Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaralı Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti. Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.