 Bakan Göktaş’tan Başkan Sekmen’e sosyal projeler teşekkürü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.ERZURUM (İGFA) - Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Erzurum'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Valiliği ziyareti sonrası Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sekmen, sosyal proje ve yatırımlarla ilgili Bakan Göktaş’a brifing sundu. Başkan Sekmen, “Birçok alanda olduğu gibi sosyal proje ve yatırımlarla da daima öncüyüz. Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’mizde engelli çocuklarımıza 27 farklı branşta eğitim vermekteyiz. Yaşlı Destek Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza evde temizlik, kişisel bakım, kuaförlük ve psikososyal destek sağlanmaktadır. Bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımıza günlük 3 öğün kahvaltı ile birlikte sıcak yemek yardımı yapılmaktadır.

Down sendromlu bireylere yönelik gerçekleştirilen kafe projesi ile down sendromlu bireylerimizin istihdamı esas alınmaktadır. Karton Bardak Üretim Atölyesi Projesi kapsamında bedensel engelli kardeşlerimizin istihdamı yapılmaktadır. Yine ayrıca Beyaz Baston Projesi ile görme engelli kardeşlerimize kendi mühendislerimizle akıllı baston üretmekteyiz. Her yıl binlerce aileye ekmek, giyim, et, gıda ve eşya yardımı yapılmaktadır. Yine her yıl ihtiyaç sahibi ailelere bot ve mont dağıtımı ile odun ve kömür yardımı yapılmaktadır. Kısacası Hayır Çarşımız sayesinde il genelinde önemli yardım faaliyetlerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaktayız” kaydını düştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, da, “Başkanım; ihtiyaç sahibi ailelerimiz, özel gereksinimli bireyler, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımız ve çocuklarımıza yönelik yaptığınız aile ve sosyal eksenli projelerden dolayı sizi kutluyor, tebrik ve takdir ediyorum” şeklinde konuştu.