Bakan Göktaş Yunak’ta  kapalı pazar yeri açılışını gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunak’a kazandırılan kapalı pazar yerinin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konya’yı çok iyi tanıyan ve yeni nesil projelerle şehrin gelişimini hızlandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile yeni dönemde de çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet etmek hepimiz için bir onurdur. Bugüne kadar bizi ailenizin bir ferdi gibi desteklediniz. Bizimle yol aldığınız için her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Yunak’ta yapımını tamamladığı kapalı pazar yeri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Yunaklıların ihtiyacını karşılamak ve daha modern bir alanda alışveriş ve ticaret yapılması amacıyla ilçeye kapalı pazar alanı kazandırdıklarını dile getirdi.

KAPALI PAZAR ALANININ MALİYETİ 25,5 MİLYON LİRA

2 bin 170 metrekare kapalı alanda, 48 adet pazar tezgahıyla hizmet verme kapasitesine sahip pazar alanının Yunak’a değer katacağına inandığını kaydeden Uzbaş, “Güncel bedelle 25,5 milyon liraya mal olan kapalı pazar alanımız hayırlı olsun. Eser ve hizmet siyasetiyle ve gönül belediyeciliği anlayışıyla şehrimizin 31 ilçesiyle birlikte kalkınmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda Yunak ilçemize de altyapıdan tarımsal desteklere, eğitimden sağlığa, sanattan spora her alanda önemli hizmetlerde bulunduk” diye konuştu.

“BU YÜZYILIN HİKAYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ”

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kutlu bir yolda Türkiye’yi “durmak yok, yola devam diyerek” güçlendirdiklerini belirerek, “Ülkemizi çok daha farklı bir noktaya getirdik. Artık Türkiye Yüzyılı’ndan bahsediyoruz. Bu yüzyılın hikayesini hep birlikte yazacağız. Omuz omuza bu kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Allah’ın izniyle Yunak’a çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Yunak’a böyle güzel bir eser kazandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize gösterdiğiniz desteğin, emeğin karşılığını her zaman vermeye hazırız. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ DEVAM EDECEK”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, Yunak Kapalı Pazar Alanının Yunak’a hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı.

Önceki gelişinde Yunak’a bir sosyal hizmet merkezi sözü de verdiklerini anımsatan Bakan Göktaş, “Bugün inşallah sosyal hizmet merkezimizin açılışını da gerçekleştireceğiz. Yeni sosyal hizmet merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu merkezimizle de bakanlık olarak sunduğumuz tüm hizmetlere bütün vatandaşlarımız tek bir noktadan ulaşabilecek. Konya’nın genelinde 3 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, 2 çocuk destek merkezi, 2 sevgi evini hizmete açtık. Meram’da bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz ile Selçuklu’da bir Engelsiz Yaşam Merkezimizin etüt proje çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Konya’yı çok iyi tanıyan ve yeni nesil projelerle şehrin gelişimini hızlandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile yeni dönemde de çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Göktaş şöyle devam etti:

“Yunak ilçemizi her yönden güzelleştiren Sayın Belediye Başkanımız Ali Konak beyefendiye değerli hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde Cumhur İttifakı’mızın ortak adayı Sayın Süphan Günaltay beyefendi ile Yunak ilçemiz için en iyisini sunmaya, hep beraber büyüyüp gelişmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. AK Parti’miz her zaman bayrakları devredebilmiştir ve bunu çok sağlıklı bir ortamda birlik beraberlik içinde yapmıştır. Bu birlik beraberliği ben Yunak’ta da görüyorum. Halkımızın Cumhur İttifakına gösterdiği teveccühle hep beraber büyüyüp, gelişmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet etmek hepimiz için bir onurdur. Bugüne kadar bizi ailenizin bir ferdi gibi desteklediniz. Bizimle yol aldığınız için her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Konya ve Ankara gibi biz de yan yana can canayız.”

Konuşmaların ardından Yunak Kapalı Pazar Alanı’nın açılışı dualarla gerçekleştirildi.