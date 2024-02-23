Bakan Göktaş Tekirdağ'da açıkladı... Aile ve Gençlik Fonu'na yoğun ilgi

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu fona gençlerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek, bu sabah itibarıyla 2 bin 914 çift başvurduğunu, ilerleyen süreçte programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Tekirdağ'a yaptığı ziyarette önce basın mensupları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tekirdağ'ın gelini" olduğunu, bundan dolayı memleketinde bulunmanın ayrı mutluluğunu yaşadığını belirtti.

TÜİK'in 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladığını anımsatan Göktaş, geçen yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısının 2022'ye göre biraz düştüğünü söyledi.

Söz konusu verileri "çok önemli" olarak nitelendiren Bakan Göktaş, "Bu veriler ışığında sosyal politikalarımızı sürekli güncelliyoruz, yeniliyoruz." diye konuştu.

"ERKEN YAŞTA EVLİLİKLE KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Erken yaşta ve zorla evlilikler konusuna da değinen Göktaş, "Erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili son 22 yılda yaptığımız çalışmalarla çok önemli mesafe kaydettik. Erken yaşta evlilikle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hem hukuki altyapısı hem meselenin sosyal boyutuna dair önemli çalışmalar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun olarak görüldüğü 28 ilde eylem planlarını uygulamaya koyduk. 8 Mart'ta Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da erken yaşta zorla evliliklerle mücadeleye yönelik kız çocuklarının eğitim alanında güçlendirilmesi ayrıca yer alacak. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Burada oldukça proaktif, hızlı ve yerel dinamikleri göz önünde bulunduran çözümler üretmeyi önemsiyoruz." dedi.

Seçim dönemlerini "demokrasi şenliği" olarak nitelendiren Göktaş, seçim ikliminin demokratik rekabet çerçevesinde, sağlıklı ve huzurlu geçmesini diledi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı hizmet odaklı belediyecilikte 22 yılı geride bıraktıklarını dile getiren Göktaş, "Hava kirliliği, çöp dağları, bozuk yollar, yetersiz altyapı, musluktan çamur akan şehirler, AK Parti belediyelerinin eser ve hizmet belediyeciliği ile tarihe karıştı. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına odaklanarak, huzurlu bir sosyal yapı inşa etmek için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kentteki programı kapsamında Çerkezköy ilçesine gelen Göktaş, Arçelik firmasının televizyon fabrikasına ziyarette bulundu.

Fabrika yetkililerinden bilgi alan Göktaş, burada çalışan kadınlarla sohbet etti.