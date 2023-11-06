Bakan Göktaş'tan Başkan Şahin'e nezaket

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Bir dizi temaslar için Gaziantep’e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, daha sonra Başkan Fatma Şahin ile görüştü.

Görüşmede Başkan Fatma Şahin, hamilelik dönemlerinin başlangıcından doğuma kadar 45 günde bir 12 litre süt desteğinin verildiği “Anneye Süt Bebeğe Can” projesinin detayları hakkında Bakan Göktaş’a bilgi verdi.

Öte yandan Başkan Şahin, Tomurcuk projesi, mahalle kreşleri ve medikal malzeme ihtiyacı başta olmak üzere engelli bireylerin günlük yaşamında büyük öneme sahip araçların tamiratının yapıldığı Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi’ne ilişkin sunum yaptı.

Görüşmenin sonunda Başkan Fatma Şahin, Bakan Göktaş’a kutnu kumaşı ve kurutmalık hediye etti.