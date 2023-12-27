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Bakan Göktaş: Kadın istihdam oranını yüzde 33'e yükselttik

GÜNDEM 27.12.2023, 15:00
Bakan Göktaş: Kadın istihdam oranını yüzde 33'e yükselttik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranlarının ve kadın istihdam oranlarının arttığını belirterek, "Kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalışıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Gaziantep'te Türkiye Kooperatifler Fuarı ve Aile Akademisi’nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttığını anlattı.

2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranıNIN 2023 yılı ekim ayında yüzde 30,2'ye çıkmış durumda olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Aynı dönem için kadın istihdam oranını da yüzde 25'ten yüzde 33'e yükselttik. Esnek çalışma saatleri, doğum ve süt izinleri, çocuk bakım hizmetlerine erişim gibi düzenlemelerle kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalışıyoruz." dedi.

"1010 YENİ KADIN KOOPERATİFİ KURDUK"

Bakan Göktaş, 2018'de "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nün Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile 6 Eylül 2023'te yapılan protokolle beş yıl daha uzattıklarını hatırlattı.

Protokol kapsamında, yerel düzeyde Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 894 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Yaklaşık 45 bin kişiye ulaştık ve 1010 yeni kadın kooperatifi kurduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda toplamda 3 bin 844 kişiye eğitim verdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerden, bugüne kadar yaklaşık 8 binden fazla kişi faydalandı. Kadın kooperatiflerini satış ve pazarlama alanlarında güçlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu amaçla, özel sektör, e-ticaret platformları ve yerel yönetim temsilcileri dahil olmak üzere 10 ilde Pazarlama Ağı Geliştirme Toplantıları düzenledik. Kooperatiflerin daha görünür ve tercih edilebilir olmasını sağlamak, yeni müşteri ve iş ortaklıkları yaratmak ve kamuoyu farkındalığını artırmak adına fuarları önemsiyoruz. Ülkemizde bilhassa kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin arttırılması, kooperatifler aracılığıyla ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.

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