Bakan Göktaş: ASDEP ekipleri 11,1 milyon vatandaşa ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki 4 bin 794 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personlinin bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret ettiğini belirterek ekiplerle 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunulduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu vurguladı.

Kısa adı ASDEP olan Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili bilgiler vererek değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, "Engellimizi, çocuğumuzu, yaşlılarımızı mümkünse kendi aile ortamında desteklemekten başlıyoruz. Mümkün değilse eğer diğer sosyal hizmet modellerimiz bunu takip ediyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürdüğümüz Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarını tespit ederek, yapılan incelemeler sonucu bakanlığımızın uygun olan hizmet modellerini uyguluyoruz." dedi.

6,7 MİLYON HANEYE ZİYARET

ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Göktaş, Kırmızı Yelekliler olarak tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarda da sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı. Göktaş, ASDEP ile hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimiz hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerimizce tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor. Bugüne kadar 334.732 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi" dedi.