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Bakan Göktaş: 408 SHM ile vatandaşların yanındayız

GÜNDEM 07.11.2023, 18:23
Bakan Göktaş: 408 SHM ile vatandaşların yanındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile odaklı sosyal hizmetlerde çatı kuruluş olan 408 Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ile vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile odaklı sosyal hizmetlerimizde çatı kuruluş olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizle (SHM) aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi birçok hizmeti bir arada veriyoruz. Bu kapsamda 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin sahip olduğu güç ve çözüm kabiliyetinin toplumsal huzurun da teminatı olduğunu belirterek, bu yönüyle ailenin, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurum olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin odağında ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yer alıyor. Bakanlık olarak aile yapımızı güçlendirmek ve aileye yönelik sosyal politika ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal hizmetler bağlamında çatı kuruluşumuz SHM'lerimizle aile, çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç alanlarında sosyal hizmet modelleri aracılığıyla destek sağlıyoruz” diye konuştu.

“YIL SONUNA KADAR 2 SHM DAHA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ”

81 ilde bulunan SHM’ler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirmenin de yapıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerine kolayca ulaşabildiği aile odaklı sosyal hizmetlerimizde çatı kuruluş olan SHM’lerimizle aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi birçok hizmeti bir arada veriyoruz. Bu kapsamda 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerine hizmetlerimizi sunma, desteklerimizi en ücra noktalara ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bizim gözümüzde SHM’ler, vatandaşlarımız ile bakanlığımız arasında köprü görevi üstleniyor. Yıl sonuna kadar 2 SHM daha açmayı hedefliyoruz.” dedi.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu konularda sosyal hizmet modellerine erişebilmeleri için tüm Türkiye’deki SHM’lere başvurabildiğini, çözümler için vatandaşlara birebir destek sağlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, SHM’lerde ailelere yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), Aile Eğitim Programı (AEP), Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında hizmet verildiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, "ASDEP ile aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçları tespit ediliyor, yapılan incelemeler sonucu Bakanlığımızın hizmet modellerinden uygun olanı uygulanıyor. Ayrıca ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. ASDEP görevlilerimiz aracılığıyla 6,7 milyon haneye ulaşıldı. Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için hayata geçirilen AEP kapsamında ailelere eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda toplamda 28 modülden oluşan eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde, ailelerin sahip oldukları kaynakları etkin, verimli kullanmaları ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önlemler almaları sağlanıyor. Ailelere yönelik bir diğer uygulama olan Aile Danışmanlığı Hizmetlerinde ise çiftlerin kendi başlarına çözemedikleri sorunların çözülmesi için rehberlik, danışmanlık ve eğitim alanlarında katkı veriliyor" diye konuştu.

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