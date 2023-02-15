Bakan Ersoy: Zarar gören kültürel varlıklara ilişkin hasar tespit tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde tüm kültür varlıkların hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için ekiplerin çalışmalarını yaptığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, deprem bölgesinde zarar gören kültürel varlıklarla ilgili, tamamında hasar tespitini tamamladıklarını belirterek, hızlı bir şekilde tekrar restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, yapılardan ayrılan ehr parçanın koruma altına alınarak restorasyonların aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ersoy, "Başta Antakya bölgesi olmak üzere bütün deprem bölgemizde mülkiyeti şahıslara ait olan tescilli yapılarda tespit çalışmalarına başladık, yarından itibaren bu yapılara da bir tabela takarak tescilli yapı olduğunu, enkaz çalışmaları sırasında bakanlık görevlileri nezdinde enkazın kaldırılmasına dair uyarı levhaları takmaya başlıyoruz." dedi.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1625564419211001856