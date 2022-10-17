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Bakan Dönmez: Her türlü yardım istisnasız yapılacak

GÜNDEM 17.10.2022, 10:44
Bakan Dönmez: Her türlü yardım istisnasız yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Amasra'daki maden kazasının olduğu bölgede yangının sönmek üzere olduğunu söyledi.BARTIN (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Amasra'da maden kazasının olduğu bölgede açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, Amasra'daki Mobil Koordinasyon Tırının önünde yaptığı açıklamada, madendeki yangının sönmek üzere olduğunu söyledi.

18 saat içerisinde arama-kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdıklarını kaydeden Bakan Dönmez, "Bartın Devlet Hastanesi'nde bir yaralımız var durumu iyiye gidiyor. İstanbul'da 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanımız tarafından takip edildi. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de aktarmıştım. Grizü patlaması olduğunu söylemiştim. Bugün itibarıyla da uzman arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin halen devam ettiğini görüyoruz. İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı, havayla temasını kesmek için iki baraj kapısı inşa edildi. Giderek sönümlenmek üzere yangın. Sürece de teknik ekiplerimiz devam ediyor. Maden faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur" diye konuştu.

https://twitter.com/TCEnerji/status/1581907656285245443

Olayın aydınlatılabilmesi için her türlü yardımın istisnasız yapılacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulu'na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafımca bir bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibarıyla da definlerini tamamlamış olduk. Tüm bakanlarımız, ilgili kurumlarımızın yetkilileri ile birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü buraya intikali ile şehit ailelerine yönelik talimatları olmuştu. İlk etapta da valiliğimiz şehit ailelerine yardımlara başlamıştır. Bugün itibarıyla da Türkiye Taşkömürü Kurumu ilk ödemelere başlanacaktır. Şehit aileleri bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurum tarafından sağlanacaktır" dedi.

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