Bakan Dönmez: Eti Maden'in özelleştirilmesi söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, Bandırma'da Eti Maden Bor ve Asit Fabrikalarında incelemelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Eti Maden'in özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, bor madeninin işletmesinin kamu eliyle olacağının altını çizdi.BALIKESİR (İGFA) - Eti Maden İşletmeleri Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Bandırma'daki tesislerini ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Bor ve Asit Fabrikaları Genel Müdürü Serkan Keleşer'den yapımı devam eden Bor Karbür tesisi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, İsmail Ok, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de Bakan Dönmez'e eşlik etti.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, bu yıl sonunda bor karbür üretimine başlanılacağını söyledi.

Bor karbürün önemine vurgu yapan Bakan Dönmez, daha önce borun rafine ürünlerini ihraç edildiğini anımsatarak, "Kamuoyunda zaman zaman sorgulanıyor, cevher olarak, ham madde olarak satılıyor diye. Buradan tekrarlıyorum, borun hiçbir ürününü cevher olarak satmıyoruz. Özellikle son yıllardaki stratejimiz maden ürünlerini, ham maddeyi, katma değerli ürünlere dönüştürmek suretiyle yurt içi ya da yurt dışı piyasalara arzını önemsiyoruz. İşte bu stratejimizin en güzel örneklerinden birisi de içinde bulunduğumuz Bandırma işletmesinde inşaatı devam eden bor karbür tesisidir" dedi.

Yıl sonunda işletmeye geçecek olan tesisin yıllık bin ton kapasiteli olacağını belirten Bakan Dönmez, "Bor karbür özellikle savunma sanayinde yine yüksek teknolojili sektörlerde aranan bir mamuldür. Aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, hatta nükleer santrallerde de kullanılan bir mamulden bahsediyoruz. Bu yatırımımız yaklaşık 70 milyon dolara mal olacak, yine bu tesiste doğrudan 250 kişiye istihdam sağlamış olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Eti Maden'in yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Dönmez, Ferro Bor fabrikası ile lityum karbonat ünitesinin temelinin de 17 Eylül'de atılacağını söyledi.

"ETİ MADEN'İN ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ BİR GÜNDEMİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Eti Maden'in üretimine ilişkin bilgiler veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden işletmeleri, geçtiğimiz yıl hem üretimde hem de ihracatta rekor kırdı. Yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir satışımız söz konusu oldu. 1 milyar doların üzerinde de bir ihracat gelirimiz oldu. Bu yıl da yine bu miktarların üzerinde bir üretim ve satış tutarı hedefliyoruz." diye konuştu. Dönmez, Eti Maden'in özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, bor madeninin işletmesinin kamu eliyle olacağını sözlerine ekledi.