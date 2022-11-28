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Bakan'dan Bakırköy-Kirazlı hattına ilk ray kaynağı

GÜNDEM 28.11.2022, 13:01
Bakan'dan Bakırköy-Kirazlı hattına ilk ray kaynağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro hattının ilk ray kaynağını yaptı. 2023 yılının ikinci yarısında işletmeye alınacak hatla birlikte Kayaşehir-Bakırköy sahil arası seyahat süresi 39 dakikaya düşecek.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, Türkiyenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, topyekûn hizmet anlayışıyla yatırımın, istihdamın, üretimin, turizmin, ticaretin, altyapısını inşa ettiklerini belirtti.

Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyede, 700 bine yakın çalışma arkadaşıyla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bütün dünya krizlerle boğuşurken, Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor. Hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece Ekim ve Kasım ayları bile çok büyük ve önemli ulaşım projelerinin açılışını yaptığımız bir dönem oldu. İlk olarak 2 Ekimde Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımızın açılışını gerçekleştirdik. Ardından; Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Assos-Troya Tünelleri, Malatya-Hekimhan Yolu Diyarbakır Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, Bandırma Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Gaziantep GAZİRAY, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ve son olarak bu hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğünü ve açtık. Perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı Hamur Tutak Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu vatandaşımızın milletimizin hizmetine açacağız" diye konuştu.

BİRİLERİ GİBİ ALGI SİYASETİ DEĞİL, HİZMET VE ESER SİYASETİ YAPIYORUZ

İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro projesinin ilk ray kaynağı törenini gerçekleştirerek çok önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en önemli metropollerinden İstanbulu dev eserlerle buluşturduklarını söyledi. 

Bakan Karaismailoğlu, "Bugüne kadar; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-Ankara HT Hattı, Çamlıca Kulesi ve Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile birlikte 270 kilometreyi bulan raylı sistem ağı gibi dev projeler ile İstanbulu bambaşka bir noktaya taşıdık. Tabii bunlarla yetinmeyeceğiz. İstanbulu geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımızda hız kesmek olmaz. Bizde durmak yok, yola devam ilkesi vardır. Çünkü, birileri gibi algı siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbulda dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'un Türkiye'nin her bir şehrinden evladını bağrında yaşattığını dile getirdi.

7 istasyonu bulunan Bakırköy-Kirazlı Metro hattının 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, bu istasyonların Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani olduğunu belirtirken, hattın saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu kapasitesi ile İstanbullulara hizmet edeceğini söyledi.

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