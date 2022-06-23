Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak yapıcı rol oynuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması düzenledi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss ile birlikte Ankara'da ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl koridoru için Türkiye olarak yapıcı bir rol üstlendiklerini belirterek, "Çabalarımızı Birleşmiş Milletler ile birlikte sürdürüyoruz. Ukrayna ve Rusya ile temas halindeyiz. Rusya'dan İstanbul'da planlanan toplantı için olumlu cevap veriyoruz. Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz" dedi.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1539874269219487746

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ''NATO zirvesi limit değil, süreç için tarih belirlenmedi'' ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetlere beklentileri yazılı olarak ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, "İbrahim Bey ve Sedat Bey NATO'dan beklentilerimizi açıkça söyledi. Bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa NATO içinde güvenlik endişelerini karşılamalıdır. Özellikle NATO Zirvesi'nde terörizme odaklanacak bir oturum düzenlenmesini önemli buluyoruz" diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı bu savaşı muhtemel sonuçları konusunda istişareleri sürdüğüne dikkati çeken Bakan Elizabeth Truss, “Herhangi bir şekilde Ukrayna egemenliğini tekrar ele geçirene karşı duramayız, durmamalıyız. Bu vesileyle Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler güçlenerek ilerleyecektir” dedi. Truss, Türkiye ile sanayi ve enerji alanlarında çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.