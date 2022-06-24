Bakan Çavuşoğlu Malatya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya’da Arslantepe’nin UNESCO asıl listesine alınması sürecinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyük katkıları olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette Malatya ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bilgiler verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Malatya'nın her alanda potansiyelini arttırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyareti anısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na kayısı, Arslantepe’de bulunan ilk kılıcın replikasını ve bir tesbih hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile partililer eşlik etti.