Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran'da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü’yü ziyaret edecek.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı mekanizması ile üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesi ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi amacıyla 27 Haziran'da Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısının düzenleneceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunacağı toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması beklendiği kaydedildi.