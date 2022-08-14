Bakan Bozdağ: Yargının ayarını kimse bozamayacak!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargıyla ilgili iddialarında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. “İstedikleri kadar konuşsunlar Türk yargısı, adalet terazisinin ayarını bozmak isteyen her türlü girişime karşı kendisini koruma güç ve kudretine sahiptir" diyen Bozdağ, "Yargının ayarını Kılıçdaroğlu da bozamayacak, iktidar da bozamayacak, başka bir güç de bozamayacaktır" dedi.ANKARA (İGFA)- Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’ne bağlı Belekçehan Beldesi’nde toplu açılış törenine katıldı. Türkiye’de hakim ve savcıların yılda ortalama 8 milyon dosya üzerinde çalıştığını vurgulayan Bakan Bozdağ, haksız eleştirilerin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Bakan Bozdağ’ın konuşmasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargıyla ilgili iddialarında bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Bakan Bozdağ, adalet terazisinin karşısını her zaman şeref kabul etmiş insanlar olduklarının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun attığı tweette yargıya dönük eleştirilerine göndermede bulunan Bakan Bozdağ, "Tabii Adalet Bakanı olarak şahsıma da Sayın Cumhurbaşkanımıza da laf atıyor. “Adalet terazisi gün gelir sizi de tartar” diyor. Biz adalet terazisinin tartmasından korkmayan, adalet terazisinin karşısını her zaman şeref kabul etmiş insanlarız. Türkiye'de adalet terazisi doğru tartsın diye, adalet terazisinin ayarını bozmak isteyenlere karşı da en büyük mücadeleyi biz verdik. Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olması, hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmesi konusunda tarihi reformlara biz imza attık. Yargıda birliği biz sağladık. Askeri yargı, sivil yargı ayrımını biz kaldık. Devlet güvenlik mahkemelerini biz kaldırdık. Özel usule tabi terörle mücadele kanununun 10. Maddesine göre CMK’nın 250. Maddesine göre kurulmuş özel yetkili savcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerini biz kaldırdık, yargılama usulünde de, yargılama mercilerinde de birliği biz sağladık, Türk vatandaşlarının hepsinin aynı usule aynı yargı mercilerine tabi olarak yargılanmasının önünü biz açtık" dedi.

"Yargı üzerinde güvensizlik oluşturmak için haksız yollara sapmayın" diyen Bozdağ, "Hiç kimse böyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi demiyor. Ne diyor? “Benim lehime karar veren hakimleri tayin ettiler.” Yetkilerini değiştirdiler diye bir kirli iftirayı Sayın Genel Başkan yapıyor. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu yakıştıramadığımı ifade etmek isterim. Türkiye’de hakimlerin, savcıların nasıl tayin edildikleri, yetkilerinin nasıl verildiği Anayasa ve yasayla sabittir. Kurulda Anayasa ve yasadaki yetkilerini kullanarak bunu yapmıştır. O zaman 5 bin 500 civarında hakim ve savcımızın yeri değişti. Biz şunu mu diyeceğiz? Falancanın lehine karar verecekti, yeri değişti, aleyhine karar verecekti, yeri değişti, yetkileri değişti. Şunun aleyhine şunu lehine karar verecek, yetkileri değişti. Ya insaf izan, vicdan, el insaf diyorum. Milletin yargıya kötü bakışını sağlamak, yargı üzerinde güvensizlik oluşturmak, adalete güveni zedelemek için böylesi haksız yollara sapmaya gerek yok. Adil olun adil. Siz adalet bekliyorsunuz ama adalet dağıtanlara karşı adil olmuyorsunuz. Şimdi ne demek? Benim lehime karar verenler benim hakimlerim. Aleyhine karar verenler, onlar da sarayın hakimleri. Bu büyük bir vicdansızlık değil mi?" diye konuştu.

"ADALET BUNLARIN AĞZINA YAKIŞMIYOR"

"Sayın Kılıçdaroğlu rakamlarını açıklamıyor ama isterse ben açıklarım rakamları kaç tane dava kazanmış, şöyle bir saysın bakalım" diyen Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımıza karşı açtığı bir sürü dava var, Cumhurbaşkanımızın da ona açtığı dava var. Kaç tanesini kazanmış, kaç tanesini kaybetmiş çıksın açıklasın. Mahkeme bir karar veriyor istinafı var, Yargıtay’ı var. Bir sürü aşamaları var. Bütün buralardan da geçiyor bu kararlar. Ondan sonra da kalkıp konuşuyoruz. Ben bütün bu konuşmaları bu değerlendirmeleri sizin şahsınızda aziz Türk milletinin vicdan terazisine emanet ediyorum. Eminim ki onlar kimin haktan, kimin hukuktan, kimin adaletten, kimin vicdandan yana olduğunu iyi bileceklerdir" dedi.