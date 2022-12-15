Bakan Bozdağ: Siyasi taraftarlık adalete zarar veriyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler, hukukumuza da yargımıza da adaletimize de büyük zarar vermektedir” dedi. Bozdağ, İmamoğlu için çıkan karara yönelik yaptığı değerlendirmede de, "Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı kanun yolu da, istinaf kanun yolu da, temyiz kanun yolu da açıktır. Ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır" diye konuştu.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ‘Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı’na katıldı.

Şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirten Bakan Bozdağ, kadına karşı şiddete sıfır tolerans prensibiyle devletin tüm kurumlarının işbirliğiyle çalıştığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki düzenlemeler ve çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin de önemli konulara değindi.

Çocukların özel kanunla korunduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “Hem kadınların, hem erkeklerin, hem çocukların cinsel saldırıya uğraması ve çocukların cinsel istismarı bizim Ceza Kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez iğrenç suçlardan bir tanesi. Dinimizin de aynı zamanda reddettiği suçlardır.” dedi.

Son günlerde ülke gündeminde olan bir kadının çocuk yaşta cinsel istismara uğradığı iddialarına da değinen Bakan Bozdağ, “Son günlerde yaşanan hadise nedeniyle herkesin vicdanı sızladı. Bizim de vicdanımız sızladı. Şuradan bütün vatandaşlarımız emin olsun, hukuk işliyor, yargılama sürüyor. İlgili kişiler hakkında, sanıkların bazıları hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Duruşma, Aile Bakanlığımızın müracaatı üzerine 30 Ocak’a çekildi ve yargılama devam ediyor. Bu konuyu ortaya çıkaran yargımızdır. Bu konuyu soruşturan takip eden yargımızdır ve yargımızın bu konudaki kararını herkesin beklenmesinde fayda vardır. Yargılamayı yapan hakimlerimize yargı sürecimizin hukukumuza uygun işlemesine itimat edelim. Eninde sonunda hak da adalet de yerini bulacaktır.” diye konuştu.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1603355703086833666

HUKUK İŞLİYOR, YARGILAMA SÜRÜYOR

Duruşmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müracaatı üzerine 30 Ocak’a çekildiği ve yargılamanın devam ettiğini belirten Bakan Bozdağ, "Bu konuyu ortaya çıkaran yargımızdır. Bu konuyu soruşturan takip eden yargımızdır ve yargımızın bu konudaki kararını herkesin beklenmesinde fayda vardır. Yargılamayı yapan hakimlerimize yargı sürecimizin hukukumuza uygun işlemesine itimat edelim. Eninde sonunda hak da adalet de yerini bulacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır" dedi.

HAKİMLER GÖREVLERİNDE BAĞIMSIZDIR

Öte yandan yargıyla ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan karar sonrasında gündeme gelen konularla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Hakimler görevlerinde bağımsızdır" vurgusu yapan Bakan Bozdağ, "Kararlarını Anayasa’ya, kanuna ve hukuka bağlı vicdani bir kanaatle oluştururlar. Dosyayı, delili değerlendirip ona göre karar verirler. Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurum yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili hakimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, genelge gönderemez. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız hakimler ile mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de, hukukumuza da, yargımıza da büyük bir zarar vermektedir" diye konuştu.

"İMAMOĞLU İÇİN NİHAİ KARAR ORTADA HENÜZ YOK!"

İmamoğlu için verilen ilk derece mahkemesi kararı olduğunu belirten Bozdağ, "Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı kanun yolu da, istinaf kanun yolu da, temyiz kanun yolu da açıktır. Ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş ne bir kesinleşmiş, daha doğrusu ne bir siyasi yasak vardır, ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak kesinleşmiş, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmakta doğru değildir. Hukuk devletinde, bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları, şikayet yolları, temyiz yolları vardır. Önemli olan bu yolların açık olması ve sağlıklı işlemesidir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir" dedi.