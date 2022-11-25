Bakan Bozdağ: Kadınlardan yana tarafız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana taraf olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) -Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, bir insanlık suçu ve kadının yaşam hakkının ihlali olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yaşam hakkının koruma altına alındığına işaret eden Bozdağ, hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin bu hakka sahip olduğunu ifade etti.

Bozdağ, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu hem hükümetlerimizin hem de Bakanlığımızın en öncelikli ve değişmez gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Son 20 yılda kadına karşı şiddetle mücadele konusunda son derece önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Anayasa'nın 10'uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere mevzuatta yapılan değişikliklerin tarihi reform olduğunu aktaran Bozdağ, TCK'daki değişiklikle, boşanılan eşe ve kadına karşı işlenen suçların, cezada artırım nedeni haline getirildiğini hatırlattı.

Bozdağ yazılı açıklamasında, "Aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarını soruşturmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde soruşturma büroları kurularak özel olarak bu işe bakmak üzere Cumhuriyet savcıları görevlendirilmiştir. Aile içi ve kadına karşı şiddet eylemleri hakkında karar vermek üzere tedbir mahkemeleri belirlenerek ihtisaslaşmanın önü açılmıştır. Şiddet mağduru kadınların, faille yüz yüze gelmeden özel ortamlarda uzman eşliğinde beyanlarının alınması sağlanarak ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi sağlanmıştır. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürmekte kararlıyız" ifadelerine yer verdi.