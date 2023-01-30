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Bakan Bozdağ: Her yerde arabuluculuk yapılmayacak

GÜNDEM 30.01.2023, 15:05
Bakan Bozdağ: Her yerde arabuluculuk yapılmayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimden sonra atacakları adımlarla hukuk alanındaki ihtilafları kademe kademe önce arabulucuya, arabulucuda çözülemezse yargıya taşınacak bir mekanizmayı oluşturma konusunda kararlı olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen 'Uluslararası İdari Yargı Sempozyumu'na katıldı.

Alternatif uyuşmazlık yöntemlerini uygulayanlarla ilgili de yeni bir sistem kuracaklarını belirten Bakan Bozdağ, "Planlamalarımızı yaptık. Artık her yerde arabuluculuk yapılamayacak. Onlara ilişkin merkezler, disiplin hükümleri, denetimler, noterleri denetlediği gibi Adalet Bakanlığı aynı şekilde arabulucuları bu uzlaştırmacıları da denetleyecek ve onlarla ilgili görevlerini ihmal yahut kötüye kullanma veyahut da kasıtlı, kusurlu hukuka aykırı iş ve işlemler yapma konusunda bir yola tevessül edenler olursa da onlarla ilgili de tereddüt disiplin hukuku işlemleri işletilecek" dedi.

Bakan Bozdağ, bu konuda işini kötüye kullanıyorsa meslekten uzaklaştırma, disiplin cezası dahil olmak üzere her türlü yaptırım da tereddütsüz uygulanacağını ifade etti.

"Kuralları dosdoğru uygulamayanlara kuralları biz dosdoğru uygulayarak doğruluğun, dürüstlüğün, kuralların doğru uygulanmasının ne olduğunu da bu vesileyle göstermiş olacağız" diyen Bakan Bozdağ, "Önümüzdeki süreçte de bunların eğitimleri, disiplinleri işletilmeleri hususunda da ayrı ayrı ve etkin düzenlemeler getiriyoruz" dedi.

UZLAŞMAYA TEŞVİK EDEN VE YÖNLENDİREN DAHA AKTİF POZİSYONA GETİRMEYİ PLANLIYORUZ

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde konuyla ilgili detaylara yer veren Bakan Bozdağ, "Ayrıca arabulucuların ve uzlaştırmacıların şu andaki pozisyonları biraz pasif bir pozisyon. Yani dinleyen, 'anlaşırsanız anlaşın' diyen tutanak tutan, imza alan bir pozisyonları var. Aktif olma durumları fazlaca yok. Yeni dönemde bu pozisyonları aktif hale getiren ve onları arabuluculuk yaptığı işte tarafları anlaşmaya, uzlaşmaya teşvik eden ve yönlendiren daha aktif, etkileyici pozisyona getirmeyi planlıyoruz. Çünkü pasif bir uzlaştırmacı, pasif bir arabulucu bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetip, etkin ve verimli sonuçlar alamayacağını gördük. Bizim ilk başlangıçta 'Bir uygulamayı görelim' diye buradaki yetkileri, etkileri sınırlı tuttuk ama artık geldiğimiz noktada uygulamayı gördük. Bundan sonra bu yetkileri, etkileri sınırsız hale getireceğiz. Ayrıca ödemeleri de ona göre yapacağız" diye konuştu.

Amaçlarının hem tarafların, hem uzlaştırma ve arabulucuların hem de alternatif çözüm yolunda görev yapan herkesin bu konuda iyi niyetli, samimi, dürüst bir şekilde çalışmasını sağlamak. olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "İyi niyetten, samimiyetten, dürüstlükten uzak bir yaklaşım içerisine girdiğinde de hukuki yaptırımlarla bunların karşı karşıya gelmesini temin ederek bu sistemin daha etkin, daha verimli, daha faydalı bir şekilde işlemesi ve işletilmesi hususunda da adımlarımızı atacağımızı buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

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