Bakan Bozdağ: Hepsi tahkikatta ortaya çıkacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamayla ilgili “Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemlidir. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır” dedi.BARTIN (İGFA) - Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın’ın Amasra İlçesi’ne gelerek, ilk olarak maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçileri hastanede ziyaret ederek, başhekim Özkan Pulat'tan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Bakan Bozdağ, daha sonra tedavisi süren yaralıları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulunurken, işçilerden Sezgin Çelen ile bir süre sohbet etti. Kurtulduklarına sevinemediklerini ve çok üzgün olduklarını dile getiren Çelen, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

MADENDEKİ PATLAMA BÜTÜN YÖNLERİYLE SORUŞTURULACAK VE AYDINLATILACAKTIR

Ardından maden sahasına giderek, incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, yetkililerden bilgi aldı.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, Amasra maden ocağında meydana gelen kazanın herkesi üzdüğünü ancak ateşin düştüğü yeri yaktığını ifade ederek, "Ben bugün bu acıyı paylaşmak için Amasra'mıza geldim. Bu vesileyle öncelikle şehit olan 41 kardeşimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aldığım bilgilere göre yaralılarımızın önemli bir kısmı taburcu oldu. Şu anda Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatan ve Bartın Hastanesi'nde olan bazı işçilerin dışında hastanede olan da kalmadı. İnşallah onlara da Rabb'im şafi ismi şerifiyle şifa ihsan eder. Sevdiklerine ailelerine şifa bulmuş olarak kavuşurlar. Tabii bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Hükümetlerimiz bugüne kadar bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler aldı. Enerji Bakanlığımız ve diğer yetkililer bu tedbirler bundan sonra da geliştirilerek uygulamaya devam edilecektir" dedi.

5 CUMHURİYET SAVCIMIZ OLAYIN TAHKİKATINI SÜRDÜRMEKTEDİR

Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Bozdağ, "Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız kazanın soruşturulması için adli tahkikatı başlattı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı bu tahkikatı şu anda yürütüyor. İlk önce 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5’e çıkartıldı. Şu anda 5 Cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Buradan kamuoyuna şunu açıkça ifade etmek isterim. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Buradan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, söz konusu tahkikatı tüm Türkiye gibi yakından takip edeceklerini belirtti.