Bakan Bozdağ: Halkın gücü tankın gücünü yendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz'da halkın gücü tankın gücünü yenmiştir" dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanet olduğunu belirterek, "15 Temmuz ihanetini, bu ihaneti yapan hainleri ve onlara destek verenleri asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız" dedi.

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk halkı; Cumhurbaşkanına, Meclisine, hükümetine, iradesine, Anayasasına ve demokrasisine ölümüne sahip çıkmıştır. Darbe teşebbüsüne karşı verdiği mücadele ile Türk halkı, dünya demokrasi tarihine geçecek büyük bir destan yazmıştır. 15 Temmuz, Türkiye’nin ve Türk halkının yenilmez ve geçilmez bir güç olduğunun dosta ve düşmana ilan edildiği gündür 15 Temmuz’da halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele eden Aziz Türk milletinin her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, hepsini saygıyla anıyorum. Rabbim, bir daha aziz milletimize ve devletimize darbe, darbe teşebbüsü ve muhtıra yaşatmasın" ifadelerini kullandı.