Bakan Bozdağ: Düzenleme hazırlığına başladık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yeni bir hazırlık yaptıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukuk ve Değişim Derneği'nde konuştu.

Türk Tabipleri Birliği’nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını açıklayan Bakan Bozdağ, hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yaptıklarını belirterek, "Türk Tabipler Birliği'nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı" diye konuştu.

Hukuk ve Değişim Derneği'nin düzenlediği programda avukatlar ile hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Bakan Bozdağ, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Hem başı açık, hem başörtülü bütün kadınlarımızı kapsayan bir teminat ortaya koyuyoruz" diyen Bakan Bozdağ, "İki tarafın hak ve hukukunu koruyan ve ikisine de dayatmayı reddeden ve gerçekten laikliğe hayat veren bir düzenlemeyi biz Anayasa’mıza koyuyoruz. Son derece önemli. Metin çıktığı zaman da zaten bunu herkes görecektir" dedi.

YENİ BİR DÜZENLEME HAZIRLIĞINA BAŞLANDI

Bakan Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra açıklama yaptığını hatırlatarak, çalışma bittikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na ve Kabine'ye arz edeceklerini ve ondan sonra da parlamentoda Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından bunun yasalaşma sürecini takip edeceklerini kaydetti.