Bakan Bozdağ: Düzce'ye Adalet Kompleksi kazandıracağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Düzcemize, adliyemizin bulunduğu yerde bir adalet kompleksi kazandıracağız, çalışmayı başlattık.” dedi.DÜZCE (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de adliye binasında inceleme yaptı. Ekiplerin tüm çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Bozdağ, adliye binasında büyük bir hasarın olmadığını kaydetti.

Bakan Bozdağ, konuşmasında, Düzce başta olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde hissedilen deprem vesilesiyle Düzceli, Gölyakalı ve hisseden bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, Türkiye'nin gerek kentsel dönüşüm, gerek diğer konut projeleriyle son 20 yıl içerisinde bu alanda önemli mesafeler katetti, bundan sonra da konut stokunu dönüştürme konusunda ve deprem mevzuatına uygun alt yapı ve üst yapı oluşturma konusunda çapalarını arttırarak devam ettireceğini söyledi.

ADLİYE İÇİNDE BÜYÜK BİR HASAR YOK

Adliyemizin dış cephesinde olan hasar dışında içeride herhangi bir şey olmadığnı ifade eden Bakan Bozdağ, "Sadece bazı yerlerde dolaplarının yıkıldığını gördük. Ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimizle gördük. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın teknik ekipleriyle Adalet Bakanlığımızın teknik ekipleri de adliye binamızı inceliyorlar. Ön inceleme yaptılar. Bundan sonra da ayrıca bir incelemeyi yapacaklar. Burada eksik ne varsa onları tamamlamak ve onları gidermek bizim vazifemiz" diye konuştu.

Ön rapora göre çıkan veriler önümüzdeki kısa sürede ne yapacağımızı bize gösteriyor ve onları hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını belirten Bakan Bozdağ, "Arkadaşlarımız hafta sonu da çalışarak pazartesiye kadar bütün bunları tamamlayarak, Düzceli hemşerilerimizin hizmetine yeniden sunacaklardır. Buradan şunu da Düzceli hemşerilerimize ifade etmek isterim. Adliyemizin bulunduğu yerde bir adalet kompleksi oluşturmayı da değerlendirdik. Hem başsavcımız, valimiz, belediye başkanımız ve milletvekilimizle beraber bunun üzerinde de içeride bir değerlendirme yaptık. Tabii adliyemizin yanında bazı yerler var, bunların tamamı Adalet Bakanlığına aktarılmak suretiyle Düzcemize bir adalet kompleksi kazandıracağız. Ek bir adalet binasını da Düzcemize kazandırmak için çalışmayı başlattık" dedi.