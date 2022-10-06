Bakan Bozdağ'dan Anayasa teklifi açıklaması... Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği teklife baktığınızda esasında sorunu çözen bir teklif değil. Çözülmüş olan bir sorunu, yeniden soruna ve daha büyük krize dönüştürmeye aday bir teklif" dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin yaptığı açıklamalarını çok önemsediğini belirtti.

Bu açıklamaların zamanlamasının gerekçesi üzerinde durmanın fayda olduğunu ifade eden Bozdağ, "Eğer Anayasa değişikliği yapılıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmemiş olsa yüzde 50 artı 1 iktidar için zorunlu olmamış olsaydı ne 6'lı masa kurulurdu, ne 7'li masa olurdu. Ne de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bugün böyle bir açıklama yapmak zorunda kalırdı" dedi.

"Bu bu zorlamanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğal sonucu olduğunu düşünüyorum" diyen Bozdağ, "İkincisi, tabii muhafazakar seçmenler, mütedeyyin insanlar, milliyetçiler bu ülkede farklı görüş ve kanaatlere sahip insanların seçim sonrası kaygı ve endişeleri oluştuğuna dair öyle anlaşılıyor ki 6'lı masada ben 7 diyorum, 7'li masada herhalde konuşuldu. Ya da başka yerlerle konuşuldu. Bu kaygıları gidermek için CHP'nin bir atak yapmasına ihtiyaç var. Bu atağı yapması için herhalde böyle bir öneri getirildi. Sayın Kılıçdaroğlu da seçime dönük stratejik bir adım atıyor. Yani endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum. Burada oy hesabı, seçim hesabı çok net gözüküyor bir defa. Samimi bir yaklaşım olarak ben bunu görmediğimi ifade ettim. Çünkü eğer öyle olsa seçime 5 kala değil de onu daha erken zamanda, daha geniş zamanda da gündeme getirilebilirdi. Stratejik, taktik seçime dönük bir adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Türkiye'de başörtüsü yasağının CHP zihniyetinin ürünü olduğunu belirten Bozdağ, bu gelişmelerin arkasından 2012'de 4 artı 4'ü getirdiklerini, katsayıyı kaldırdıklarını imam hatiplerin orta kısmını açtıklarını anımsattı.

PAZARTESİ'YE KADAR NETLEŞTİRECEĞİZ

Bakan Bozdağ, yeni Anayasa çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine, "Bugün biz bir hazırlık yaptık. Hem Grup Başkanımız, grup başkan vekillerimiz katıldı. Hem de Genel Merkezden Siyasi, Hukuki İşler Genel Başkanımız, Genel Başkan yardımcılarımızdan bazılarının, katılımıyla Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlarımızın katılımıyla bir geniş değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün grupta yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği bir düzenlemeyi nasıl yapabiliriz? Nerede yapabiliriz? Bunu enine boyuna tartıştık. Çok önemli görüşler de çıktı. İnşallah yakında son metni Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır. Takvimlendirme kısmı ayrı ama bizim çalışmalarımızı biz Pazartesi gününe kadar netleştirip Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.