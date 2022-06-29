Son Dakika

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımız haklı bir sesi yükseltti

GÜNDEM 29.06.2022, 16:32
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımız haklı bir sesi yükseltti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra’nın imzalanması ile ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza atmıştır” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara’da katıldığı etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, iki ülkeden istenen terörist iadeleriyle ilgili, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan Bakan Bozdağ'ın açıklamalarında Türkiye'nin pek çok terör örgütüyle mücadele ettiine vurgu yaptığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANIMIZ HAKLI BİR SESİ YÜKSELTTİ

Türkiye hem NATO üyesi, hem Avrupa Konseyi üyesi uluslararası pek çok örgüte üye olan ve katkı veren bir ülke olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Bir yandan o örgütlerin yasal düzeyde sağladığı hak ve imkanlardan yararlanmak ister öte yandan da bunların Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini ister.  NATO bir güvenlik örgütü. Türkiye pek çok terör örgütüyle mücadele ediyor. Bir yandan PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD, YPG, DEAŞ öte yandan daha adını saymadığım pek çok örgütle mücadele ediyor. Şimdi yandan NATO üyesiyiz. NATO’nun güvendiği kendi üyelerinin güvenliğini sağlamakla ancak temin edilebilir. Fakat görüyoruz ki ABD,  Almanya, Fransa dahil olmak üzere İsveç pek çok ülke terör örgütlerine aleni bir şekilde destek veriyorlar, uzunca bir zamandır.  İşte PYD / YPG terör örgütleri PKK'nın farklı versiyonları olduğunu ve PKK olduğunu herkes bildiği halde binlerce tır oraya silah aktardılar ve bunu gizlemeden yaptılar. Eğitimler yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Türkiye haklı olarak madem NATO üyesiyiz, bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz, bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır diye her defasında ifade ettik. Onlar dinlediler, “Gereğini yapacağız” dediler ama bugüne kadar maalesef gerekleri yapılmadı. Son İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gündeme gelmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu koruyan bir irade ortaya koydu. Diğer konularda engelleyici bir rolü, imkanı yok ama üyelik oybirliği ile karar gerektirdiği için “Türkiye’nin terör örgütleriyle yaptığı mücadeleye karşı NATO ve NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler ortak bir irade ortaya koymazlarsa biz bu geçişe izin vermeyiz” dedi ve haklı bir sesi yükseltti" diye konuştu.

Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlı olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ,  "Biz bunu yazıda yazılmasını kafi görmüyoruz, uygulamasını da denetleyeceğiz ve uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz" ded,

CUMHURBAŞKANIMIZ, TÜRK MİLLETİ ADINA ÇOK BÜYÜK BİR TARİHİ ZAFERE İMZA ATMIŞTIR

"Tabi bu mutabakat metni üyelik sürecinin henüz bittiği anlamına da gelmiyor" diyen Bozdağ, "Bunun belli bir süreci var. Bu süreç içerisinde de Türkiye izlemeye devam edecektir. Bu ülkelerin, terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye’nin istediği teröristleri Türkiye’ye iade etmeleri için terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni, Avrupa ülkesi olan bir kısmı Avrupa Birliği, bir kısmı Avrupa Konseyi üyesi ama tamamen aynı zamanda NATO üyesi ABD ile beraber bunların bu terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bu değişen makasın kapanması ve aynı şekilde devam etmesi Türkiye’nin arzusudur. İnşallah bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza atmıştır" diye konuştu.

BAŞVURULARIMIZIN GEREKLERİNİ YAPMALARINI İSTEYECEĞİZ

Bu mutabakat metni çerçevesinde başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceklerini belirten Bozdağ, "Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu sözleşme mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya da 6 PKK’lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermenize gerek yok. Dosyalar orada sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteriz" dedi.

Yorumlar (0)
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31