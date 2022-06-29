Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımız haklı bir sesi yükseltti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra’nın imzalanması ile ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza atmıştır” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara’da katıldığı etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, iki ülkeden istenen terörist iadeleriyle ilgili, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan Bakan Bozdağ'ın açıklamalarında Türkiye'nin pek çok terör örgütüyle mücadele ettiine vurgu yaptığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANIMIZ HAKLI BİR SESİ YÜKSELTTİ

Türkiye hem NATO üyesi, hem Avrupa Konseyi üyesi uluslararası pek çok örgüte üye olan ve katkı veren bir ülke olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Bir yandan o örgütlerin yasal düzeyde sağladığı hak ve imkanlardan yararlanmak ister öte yandan da bunların Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini ister. NATO bir güvenlik örgütü. Türkiye pek çok terör örgütüyle mücadele ediyor. Bir yandan PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD, YPG, DEAŞ öte yandan daha adını saymadığım pek çok örgütle mücadele ediyor. Şimdi yandan NATO üyesiyiz. NATO’nun güvendiği kendi üyelerinin güvenliğini sağlamakla ancak temin edilebilir. Fakat görüyoruz ki ABD, Almanya, Fransa dahil olmak üzere İsveç pek çok ülke terör örgütlerine aleni bir şekilde destek veriyorlar, uzunca bir zamandır. İşte PYD / YPG terör örgütleri PKK'nın farklı versiyonları olduğunu ve PKK olduğunu herkes bildiği halde binlerce tır oraya silah aktardılar ve bunu gizlemeden yaptılar. Eğitimler yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Türkiye haklı olarak madem NATO üyesiyiz, bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz, bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır diye her defasında ifade ettik. Onlar dinlediler, “Gereğini yapacağız” dediler ama bugüne kadar maalesef gerekleri yapılmadı. Son İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gündeme gelmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu koruyan bir irade ortaya koydu. Diğer konularda engelleyici bir rolü, imkanı yok ama üyelik oybirliği ile karar gerektirdiği için “Türkiye’nin terör örgütleriyle yaptığı mücadeleye karşı NATO ve NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler ortak bir irade ortaya koymazlarsa biz bu geçişe izin vermeyiz” dedi ve haklı bir sesi yükseltti" diye konuştu.

Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlı olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Biz bunu yazıda yazılmasını kafi görmüyoruz, uygulamasını da denetleyeceğiz ve uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz" ded,

CUMHURBAŞKANIMIZ, TÜRK MİLLETİ ADINA ÇOK BÜYÜK BİR TARİHİ ZAFERE İMZA ATMIŞTIR

"Tabi bu mutabakat metni üyelik sürecinin henüz bittiği anlamına da gelmiyor" diyen Bozdağ, "Bunun belli bir süreci var. Bu süreç içerisinde de Türkiye izlemeye devam edecektir. Bu ülkelerin, terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye’nin istediği teröristleri Türkiye’ye iade etmeleri için terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni, Avrupa ülkesi olan bir kısmı Avrupa Birliği, bir kısmı Avrupa Konseyi üyesi ama tamamen aynı zamanda NATO üyesi ABD ile beraber bunların bu terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bu değişen makasın kapanması ve aynı şekilde devam etmesi Türkiye’nin arzusudur. İnşallah bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza atmıştır" diye konuştu.

BAŞVURULARIMIZIN GEREKLERİNİ YAPMALARINI İSTEYECEĞİZ

Bu mutabakat metni çerçevesinde başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceklerini belirten Bozdağ, "Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu sözleşme mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya da 6 PKK’lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermenize gerek yok. Dosyalar orada sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteriz" dedi.