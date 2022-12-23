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Bakan Bozdağ: CMK ücret tarifesi 1 Ocak'ta güncellenecek

GÜNDEM 23.12.2022, 15:56
Bakan Bozdağ: CMK ücret tarifesi 1 Ocak'ta güncellenecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı baroların CMK ücret tarifesi ile ilgili açıklama yapmalarına tepki göstererek, tarifenin 1 Ocak itibariyle güncelleneceğini belirtti ve 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, CMK ücret tarifesinin her yıl 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek şekilde düzenlendiğini belirtti.

Yeni CMK ücret tarifesinin üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve bu kapsamda 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini vurgulayan Bakan Bozdağ,  "CMK Ücret Tarifesi, ilgili yönetmeliğin 9. maddesine dikkati çekerek, "Buna göre CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; Aralık ayında hazırlanır, Resmî Gazete’de yayınlanır ve Ocak ayının 1. günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir” dedi.

Mevzuatın her yıl aynı şekilde düzenlendiğini ifade eden Bakan Bozdağ, bazı baroların olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değişmeyecekmiş gibi bir algı ile ortak açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

https://twitter.com/bybekirbozdag/status/1605252602823938048

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