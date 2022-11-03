Bakan Bozdağ: CHPlilerin yaptığı baskındır!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova’da CHPlilerin mahkeme salonunda hakimlere hakarette bulunup, tehdit etmesiyle ilgili yargısal sürecin devam ettiğini belirterek, “CHP'lilerin yaptığı şey, mahkemeye baskın vermektir. Adeta basıyorlar. Bütün bunların hepsini reddediyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Katıldığı özel televizyon kanalında canlı yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili siyasi partilerin Meclis grupları ile görüşmeler yapıldığını hatırlatan Bakan Bozdağ, görüşler doğrultusunda teklife son şeklinin verileceğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili Türkiye’ye iftira attığını da vurguladı.

"Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hakimler görevlerini, Anayasa, kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaat ile yerine getirirler. Hiç kimse hakimlere, savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz" diyen Bakan Bozdağ, "Yargıda olan bir konuda yetkisinin kullanılmasına ilişkin Meclis’te dahi görüşme yapılamaz ki yargı baskıdan uzak, endişeden uzak çok rahat bir biçimde görevini yapsın diye. Şimdi Yalova'da yapılan yargılama sırasında şahit olduğumuz şey Anayasa’da ifadesini bulan hukuk devleti ve yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili bütün ilkeleri ayaklar altına alan bir hadisedir" dedi.

"CHP'LİLERİN YAPTIĞI ŞEY MAHKEMEYE BASKINDIR"

"Bir defa CHP'lilerin yaptığı şey mahkemeye baskın vermektir" diyen Bakan Bozdağ, "Adeta basıyorlar. Böyle parmak sallıyorlar mahkeme heyetine. Onlara tehditler savuruyorlar. Yetmiyor hakaret edenleri var ve orada yargı görevi yapanları aleni bir şekilde etkileme suçu dahil adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs dahil hakaret dahil pek çok ta kanunlarımızda suç olarak tarif edilen fiilleride işliyorlar. Bir defa bunu buradan bir kez daha kınadığımıda ifade etmek isterim. Koca koca vekiller mahkeme basar mı? Hakimi, savcıyı tehdit eder mi? Hukuk devleti buna rıza gösterir mi? Ben beklerdim ki Cumhuriyet Halk Partisi disiplin kurulu gerekli süreçleri başlatsın bu haksızlığı, hukuksuzluğu, keyfiliği yapanlar hakkında disiplin hükümlerini uygulasın ya da meclis grubu gereğini yapsın, ya da genel başkan düzeyinde bunlara karşı sizin yaptığınız haddini bilmezliktir, hukuk tanımazlıktır, hukuk devletini çiğnemektir. Ne demek hakime parmak sallamak, tehdit etmek, saldırmak bu kabul edilebilir mi?" diye sordu.

TÜRK YARGISINA SALDIRI KARŞISINDA MECLİSİMİZ DUYARSIZ KALMAZ

Tüm bunları reddettiklerini ifade eden Bozdağ, "Kabul edilemez şeylerdir. Kendini ve haddini bilmezlik olduğunu da buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Tabi bu olaylar suç olarak tanımlandığı için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili tahkikat başlattı. Ancak milletvekilleri hakkında soruşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde olduğu için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bundan sonraki süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasaların emrettiği şekilde gereğine tevessül edecektir. Tabi Türk yargısına dönük bu aleni saldırı karşısında meclisimizin de duyarsız kalmayacağına ben yürekten inanıyorum. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi bakımından Meclisimizin de yargıya sahip çıkacağını umuyorum ve buradan da sahip çıkmaya davet ettiğimi ifade etmek isterim" diye konuştu.