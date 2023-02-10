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Bakan Bozdağ: Adli tahkikatlar başlatıldı

GÜNDEM 10.02.2023, 17:15
Bakan Bozdağ: Adli tahkikatlar başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depreme maruz kalan illerimizdeki Cumhuriyet başsavcılıklarınca bu binalarla ilgili, bu binaları yapanlar ve bununla ilgili süreçlerde katkısı olanlar, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar da başlatılmıştır" dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada depremle ilgili sorumluluğu bulunanlara yönelik adli tahkikatların başlatıldığını duyurdu.

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da enkaz çalışmalarını yönelik ziyaretlerde vatandaşlarla yaptığı sohbetlere de dikkati çekerek, "Pek çok vatandaşımız bu binaları yapanlar, yapım sürecini denetleyenler ve buralarla ilgili ihmal ve kusuru olanlarla ilgili hesap sorulmasını da yüksek sesle dile getiriyorlar. Diyarbakır'dan şunu da ifade etmek isterim, Diyarbakır başta olmak üzere diğer bütün depreme maruz kalan illerimizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları bu binalarla ilgili, bu binaları yapanlar ve bununla ilgili süreçlerde katkısı olanlar, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar da başlatılmıştır. İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır. Şu anda harekete bütün Cumhuriyet başsavcılarımız geçmiştir. Bundan vatandaşlarımız emin olsunlar. Şu anda canlarımızı kurtarmak, onlara sağ salim ulaşmak için herkes burada bir seferberlik içerisinde" diye konuştu.

Cumhuriyet başsavcılıklarının her yerde bu olaylarla ilgili adli tahkikatlarını başlattığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Araştırmaları, soruşturmaları devam ediyor. Bunun sonucunda demin de söylediğim gibi kusuru, ihmali, eksiği olan her kim varsa onların üzerine gidilecek ve onlar yargı önüne çıkarılacak ve hukuk önünde hesap vermeleri temin edilecektir. Zaten yasalarımızın savcılarımıza da emri bu yöndedir. Savcılarımızın yaptığı da yasalarımızın amir hükümlerine uymaktan ibarettir. Bu hükümlerin gereği, bu süreç içerisinde yerine getirilecektir. Herhangi bir kişinin himaye edilmesi, görmezlikten gelinmesi söz konusu olmayacak. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, görevi ne olursa olsun hepsinin üzerine sonuna kadar gidilecek. Maddi hakikat bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılacak ve dediğimiz gibi mahkemelerimiz adli makamlarımız, bunların hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde gereklerini elbette takdir edeceklerdir. Biz de bu adli süreçleri milletimiz gibi yakından takip edeceğiz" dedi.

GAYRİMEŞRU KAZANÇ PEŞİNDE KOŞANLARLA İLGİLİ GEREKLİ HUKUKSAL YAPTIRIMLAR İŞLETİLECEK

Öte yandan bu dönemde fırsatçıların türemesine de vurgu yapan Bakan Bozdağ, "Maalesef insanlarımızın bu acı zamanında fiyatları fahiş arttıranlardan tutun da pek çok ahlak ve hukukla bağdaşmayan usul ve yöntemlerle buradan gayri meşru kazanç elde etmek isteyenleri de görüyoruz. Buradan bunu da ifade etmek isterim. Bunlarla ilgili hem belediye zabıtaları hem ilgili görevliler hem de Cumhuriyet başsavcılıkları bu tür gayri ahlaki ve gayri hukuki gayri insani davranışla böylesi bir zamanda gayrimeşru kazanç peşinde koşanlarla ilgili de gerekli hukuksal yaptırımları işletecekler ve bunların üzerinde ayrıca durulacaktır. Bunlar çok değil sayısı az. Ama vatandaşlarımızın hepsini az da olsa bu sayıdaki insanlar rahatsız etmektedir. İnsanlarımızı rahatsız eden herkesle bizim de bu noktada onların karşısında hukuku koymamızda büyük fayda vardır. O yüzden de hem belediye görevlileri hem ilgili bakanlıklarımızın denetim elemanları hem de suç oluşturan bir hal varsa Cumhuriyet başsavcılıkları bunlarla ilgili de gereken iş ve işlemleri sürdüreceklerdir" diye konuştu.

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