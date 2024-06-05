Bakan Bolat'ın istifa iddialarına yanıt

İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları dolayısıyla görevinden affını istediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Başkanlık, sözkonusu haberlrin piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyondan ibaret olduğunu belirterek, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.