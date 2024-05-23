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Bakan Bolat, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize başvurularında reddedilme oranının yüzde 16,5'e gerilediğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ticaret, turistik, eğitim, akademik, kültürel ve sanatsal çalışmalar için AB ülkelerine vize başvurularında yüzde 30'luk artış var Bu noktada da AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarında gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş " dedi

GÜNDEM 23.05.2024, 15:10
Bakan Bolat, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize başvurularında reddedilme oranının yüzde 16,5'e gerilediğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ticaret, turistik, eğitim, akademik, kültürel ve sanatsal çalışmalar için AB ülkelerine vize başvurularında yüzde 30'luk artış var. Bu noktada da AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarında gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş." dedi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bolat, Türkiye'nin dış politika ve uluslararası ilişkiler atağına geçtiğine işaret etti.

Bolat, verimli geçen görüşmede Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunun ele alındığını belirterek, "Varhelyi, 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB dönem başkanlığında Gümrük Birliği'ni genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması için olumlu adımlar beklediğini ifade etti." diye konuştu.

Türkiye'nin vize konusunda yaşadığı sıkıntıların da görüşmede gündeme geldiğini ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Varhelyi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvuruları, çok girişli ve uzun süre vize almaları noktasında bir koordinasyon çalışması yürüttüklerini ve üye ülkelere olumlu tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türk vatandaşlarının vize başvurularının ret oranı yüzde 16,5'e geriledi. Vatandaşlarımızın ticaret, turistik, eğitim, akademik, kültürel ve sanatsal çalışmalar için AB ülkelerine vize başvurularında yüzde 30'luk artış var. Bu noktada da AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarında gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş."

"TÜRKİYE, AB'NİN DÜNYADAKİ 5'İNCİ BÜYÜK TİCARİ ORTAĞI"

Bolat, Varhelyi'nin özellikle kara yolu taşımacılığında, ikili ve transit taşımalarda kotaların artırılması konusunda da üye ülkelere tavsiyede bulunduğunu aktardığını söyledi.

Türkiye'nin 211 milyar dolarlık karşılıklı ticaretle AB'nin dünyadaki 5'inci büyük ticari ortağı konumunda bulunduğuna işaret eden Bolat, "İhracatta yüzde 41'lik payla en büyük ticaret ortağımız. Bunu artırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl küresel ticaret azalmasına rağmen bizim AB ile ticaretimizde az da olsa artış gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bolat, AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında 1 Ocak 2026 itibarıyla sınırda karbon vergisi uygulamasının devreye gireceğini hatırlatarak, uygulamanın Türkiye'nin ihracatına ilave yük getirmemesi için teknik ve mali işbirliği yapıldığını bildirdi.

"TÜRK FİRMALARI, AVRUPA YATIRIM PLATFORMU'NDAKİ FİNANSAL İMKANLARDAN YARARLANABİLECEK"

AB'nin Batı Balkanlar ile altyapı yenileme mekanizması kurduğunu, bu konuda 6 milyar avroluk kalkınma paketi hazırlandığını dile getiren Bolat, "Varhelyi, altyapı yenileme yatırımlarında faydalı ve başarı olacak ülke Türkiye olduğu için ülkemizin de bu çalışma içinde yer alacağını ifade etti." dedi.

Bolat, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Ukrayna'nın yeniden imarı noktasında bu işbirliğinde önde gelen ülkeler arasında yer alacağını belirtti.

AB'nin yakın zamanda Avrupa Yatırım Platformu mekanizması oluşturduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Varhelyi, Türkiye'nin de bu platformdan sektörel projeler noktasında yararlanabileceğini ifade etti. Önümüzdeki yılın başından itibaren uygulamaya girecek 10 milyar avro bedelli bu platform, çeşitli sektörler için düşük finansman maliyetli proje kredileri tahsisi yapacak. Türkiye'deki firmalarımız bu yatırım platformundaki finansal imkanlara başvurmak için projelerini sunabilecekler."

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