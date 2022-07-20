Bakan Bilgin Kütahya'da

Bir dizi inceleme ve ziyaretler için ilimize gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, il protokolü tarafından Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’nde karşılandı.KÜTAHYA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi inceleme ve ziyaret programı için Kütahya’da. Bakan Bilgin’i Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve daire müdürleri karşıladı.

Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’ni gezen ve bilgiler alan Bakan Bilgin, Kütahya’nın tarihi geçmişi ve gelecek vizyonuyla birlikte değerli bir il olduğunu ifade etti.