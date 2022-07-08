Bakan Bilgin duyurdu... Zamlı maaşlar hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı maaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bilgin, paylaşımında, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/vedatbilgn/status/1545133640279113733