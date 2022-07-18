Bakan Bilgin: 8-5 mesaisinin geride kaldığı dönemden geçiyor

"İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda 'güvenceli esneklik' konusunda akademik çalışmalardan istifade ederek mevzuatın yeniden düzenlemek durumunda olduklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma” konulu panele katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliği meselesinin önemine vurgu yaptı.

"İnsanın canından, yaşama hakkından daha önemli hiçbir değer olamaz" diyen Bakan Bilgin, "Çalışma hayatının en önemli varlığı olan insanın çalışma süreci içerisinde korunması herhangi bir şekilde paha biçilmeyecek bir öneme sahip olduğudur. Yeni çalışma ilişkileri içerisinde çalışanların, emekçilerin sağlığının korunması bizim görevimizdir. Bu konudaki hassasiyetimiz, kurumsal yapının diğer unsurları tarafından da aynı hassasiyetle takip edilmektedir” dedi.

Pandeminin uzaktan çalışma modelini ön plana çıkardığına değinen Bilgin, “Yaklaşık son 20 senedir çalışma biçimleri içerisinde yeni çalışma modellerinin kurulacağına dair geniş bir tartışma vardı. Fakat pandemi süreci insanlara zorunlu bir deney yapma fırsatı verdi. Bu değişimlerin olması OECD raporlarına göre önümüzdeki 25 yıl içinde öngörülüyordu, pandemi ile birlikte bunların birçoğunu denemek durumunda kaldık. Dolayısıyla deneyince gördük ki hem kamuda hem özel sektörde yeni çalışma hayatı ilişkilerinin devreye girmesi aslında mümkün ve gerekliymiş” diye konuştu.

Akademik bilgiden her zaman istifa etmek gerektiğini belirten Bakan Bilgin, “Bizim çalışma mevzuatımızda iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere bütün çalışma kanunumuz eski toplum yapısının ilişkilerini düzenleyen kurallara göredir. Toplumsal ilişkiler hızlı bir şekilde değişiyor, bu konularda yenilik yapmamız lazım” dedi.

“UZAKTAN ÇALIŞMANIN DEVREYE GİRMESİ KAÇINILMAZDIR”

1 Mayıs'ın ortaya çıkışının altında uzun mesai saatlerinin bulunduğunu söyleyen Bakan Vedat Bilgin, 8 saati biz normal olarak algılamaya başladıklarını belirterek, "Oysa yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot bir uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz" diye konuştu.

https://youtu.be/5tAfFWg3qCI

“UZAKTAN ÇALIŞMADA GÜVENCELİ ESNEKLİK”

Çalışma hayatında yaşanan değişimlerin birtakım sorunları da ortaya çıkardığını ifade ederek, "Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Kişi uzaktan çalışıyor ama bunun sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Çalışma hukukundan kaynaklı kazanımları ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım" diyen Bakan Bilgin, bu konuda güvenceli esneklik kavramının ortaya çıktığını söyledi. Bilgin, bu konudaki akademik çalışmalardan istifade ederek mevzuatı yeniden düzenlemek durumunda olduklarını kaydetti.