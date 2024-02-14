Bakan Bayraktar: Kazaya sebep araştırılıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği madenle ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son denetimin 2023 Ağustos ayının başında yapıldığını belirterek, "O heyetin incelemelerinde dün gerçekleşen kaza ile ilgili herhangi bir tespit yok. Kazaya neden sebep olduğuna dair araştırmamız sürüyor" diye konuştu.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklama yaptı. Göçük altında kalan işçilere ve ailelerine sabır dileyen Bakan Bayraktar, madenin 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden olduğu bilgisini paylaştı.

Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyeti olduğuna dikkati çeken Bakan Bayraktar, "En son 2021 yılında da çevre ile alakalı izinlerini almış bir firma. Madencilik anlamında denetimleri de yakinen takip edilen bir maden. En son denetim geçen yıl ağustos ayında yapılmış durumda. Kazaya neyin sebebiyet verdiği ile alakalı araştırmalarımız devam ediyor. Biraz zamana ihtiyacı var konunun. Daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından. Elbetteki çevresel etkiler yönüyle sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor." diye konuştu.

https://twitter.com/TCEnerji/status/1757703849219948738

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Erzincan'da maden ocağındaki kaymanın ardından kayıp işçilere ilişkin, arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün ise bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoförün ise kamyon içinde başka bir bölgede olduğunun değerlendirildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü vurguladı.