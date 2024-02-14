Son Dakika

Bakan Bayraktar Erzincan’da

GÜNDEM 14.02.2024, 15:31
Bakan Bayraktar Erzincan’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesinde bir madende yaşanan toprak kaymasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nden Erzincan’a gitti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bakan Bayraktar, olayın olduğu ilk andan itibaren bakanlıkta kriz merkezi oluşturduklarını söyledi.ERZİNCAN (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, en önemli konunun maden işçilerinin kurtarılması olduğunu ifade ederek “Bu maden 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden. Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyetleri var ve ilgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında da çevreyle alakalı ilave izinlerini almış bu çerçevede çalışan bir maden.” dedi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

İliç’teki müessesenin madencilik, işletmecilik anlamındaki denetimlerinin çok yakinen takip edilen bir maden olduğunu kaydeden Bayraktar, “En son denetim görevimiz geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustos’un başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir? Kazaya neyin sebebiyet verdiğiyle alakalı araştırmamız devam ediyor.” diye konuştu. 

SÜREKLİ NUMUNELER ALINIYOR

Bayraktar, konuyla ilgili müfettişleri görevlendirdiklerini belirterek “Onlar da burada çalışmalarına devam ediyor. Konunun derinlemesine tetkik edilmesine ve kamuoyuna daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından zamana ihtiyaç var. Yeraltı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz bir kez daha.” dedi.

EŞ ZAMANLI OLARAK BAKIYORUZ

Olayı çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Bayraktar, “Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek. Ama eş zamanlı olarak hem kazanın oluş sebepleri hem de yani kök sebebi nedir bunun bu hadisenin ve işletmecilikle alakalı bir kusur mu var? Buna bakıyoruz. Dolayısıyla bunları da ortaya çıktıkça kamuoyumuza sizler vasıtasıyla paylaşacağız. Milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce oradaki 9 canımıza ulaşırız.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7