Bakan Bayraktar Erzincan’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesinde bir madende yaşanan toprak kaymasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nden Erzincan’a gitti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bakan Bayraktar, olayın olduğu ilk andan itibaren bakanlıkta kriz merkezi oluşturduklarını söyledi.ERZİNCAN (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, en önemli konunun maden işçilerinin kurtarılması olduğunu ifade ederek “Bu maden 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden. Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyetleri var ve ilgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında da çevreyle alakalı ilave izinlerini almış bu çerçevede çalışan bir maden.” dedi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

İliç’teki müessesenin madencilik, işletmecilik anlamındaki denetimlerinin çok yakinen takip edilen bir maden olduğunu kaydeden Bayraktar, “En son denetim görevimiz geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustos’un başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir? Kazaya neyin sebebiyet verdiğiyle alakalı araştırmamız devam ediyor.” diye konuştu.

SÜREKLİ NUMUNELER ALINIYOR

Bayraktar, konuyla ilgili müfettişleri görevlendirdiklerini belirterek “Onlar da burada çalışmalarına devam ediyor. Konunun derinlemesine tetkik edilmesine ve kamuoyuna daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından zamana ihtiyaç var. Yeraltı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz bir kez daha.” dedi.

EŞ ZAMANLI OLARAK BAKIYORUZ

Olayı çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Bayraktar, “Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek. Ama eş zamanlı olarak hem kazanın oluş sebepleri hem de yani kök sebebi nedir bunun bu hadisenin ve işletmecilikle alakalı bir kusur mu var? Buna bakıyoruz. Dolayısıyla bunları da ortaya çıktıkça kamuoyumuza sizler vasıtasıyla paylaşacağız. Milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce oradaki 9 canımıza ulaşırız.” diye konuştu.