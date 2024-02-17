Son Dakika

Bakan Bayraktar: "Emniyetli şekilde arama faaliyetlerini sürdürüyoruz"

GÜNDEM 17.02.2024, 15:12
Bakan Bayraktar: "Emniyetli şekilde arama faaliyetlerini sürdürüyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasında 3 işçinin bulunduğu bölgeye yönelik arama kurtarma faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek “AFAD’taki kardeşlerimize bize bu konuda destek olan gönüllülere de herhangi bir zarar gelmesini istemiyoruz. Emniyetli şekilde bu arama faaliyetini sürdürüyoruz.” dedi.ERZİNCAN (İGFA) - Bakan Bayraktar, İliç’te kurulan kriz yönetim merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toprak kayması ile ilgili değerlendirmelerini, bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapan Bayraktar, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 

12 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE

Bayraktar, 9 çalışandan 6’sının dere yatağına gelen toprak alanın içinde, diğer 3’ünün de manganez ocağının içinde olduğunu düşündüklerini, özellikle manganez ocağındaki 3 çalışan için yoğun bir çalışmanın devam ettiğini ifade ederek “1 buçuk milyon metreküpe yakın bir toprak var. 35 metre yüksekliğinde neredeyse 12 katlı bina yüksekliğindeki oluşum içerisinde. 3 kardeşimize ulaşmakla alakalı faaliyetlerimizi biraz daha hızlandırdık. AFAD’taki kardeşlerimize bize bu konuda destek olan gönüllülere de herhangi bir zarar gelmesini istemiyoruz. Emniyetli şekilde bu arama faaliyetini sürdürüyoruz.” dedi.

SAHANIN STABİL OLDUĞUNU GÖRDÜK

Geçen 3 günde heyelan riskinin devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, “AFAD çalışanlarımızın da çalışma alanını riske sokacak bir durumdaydı. Biz özellikle dün akşam itibarıyla sahanın stabil olduğunu gördük. Onun için de çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Çok büyük bir topraktan bahsediyoruz. 210 dönümlük bir alanı etkiledi. Burada radar ölçümleri detektörlerle yaptığımız çalışmalar neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip oralara yoğunlaşmış durumdayız.” diye konuştu.

MERMER OCAĞINA AKTARACAĞIZ

Bayraktar, dere yatağına gelen, heyelana uğramış toprağın kaldırılmasının öncelikli konulardan biri olduğunun altını çizerek “Bu toprağın da herhangi bir yere gelişigüzel bir şekilde koyma şansımız yok. Bu kontamine olmuş toprağı bu saha içinde en emniyetli olabilecek bir yer olarak biz manganez olacağının yanındaki geçmişte çalışılmış bir mermer ocağına, buradaki 5 milyon metreküplük aktığını düşündüğümüz ve ilk etapta kaldırmamız gereken toprağı aktarmak istiyoruz. Buna karar verdik.” dedi.

SUYLA İLGİLİ OLUMSUZLUK YOK

Meydana gelen toprak kaymasının suya olan etkisini ölçmek amacıyla her gün 9 ayrı lokasyondan ölçüm aldıklarını bildiren Bayraktar, “Önceki günlerde ve dün itibarıyla yaptığımız ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Çok şükür, bu 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek bir olumsuzluk söz konusu değil bugün itibarıyla.” ifadelerini kullandı.

İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bayraktar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün çok ciddi bir soruşturma yürüttüğünü kaydederek, “Olayın kök nedenlerini dikkatli bir şekilde araştırıyorlar. Bu soruşturmada gerekli arkadaşların ifadelerine de başvuruluyor. Adli soruşturma da devam ediyor. Dün akşam itibarıyla 6 kişi hakkında tutuklama kararını mahkeme verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 2 arkadaş. İlave çalışanlarla alakalı soruşturma da devam ediyor savcılık tarafından.” değerlendirmesini yaptı.

AİLELERİ BİLGİLENDİRİYORUZ

Toprak kayması sonucu ulaşılamayan 9 işçinin aileleriyle hem madende hem ilçede bir araya geldiklerini belirten Bayraktar, “Gerek biz gerek valilerimiz onları sürekli bilgilendiriyoruz. Elbette bu bölgenin insanları. Sabırla metanetle arama kurtarma faaliyetlerinden gelecek haberleri bekliyorlar. Onlara da bütün bu sizlerle paylaştığımız bilgileri bütün şeffaflıkla anlatıyoruz. Zaten bu bölgeyi çok iyi bilen insanlar.” dedi.

TEMİZ SUYUN AKTARILMASI

Bayraktar, yağmur ve kar ile oluşacak temiz suyun dere havzasına karışmadan daha farklı yollarla aktarılması ile ilgili DSİ’nin koordinasyonu ve kontrolünde ciddi bir çalışmayı yürüttüklerini de sözlerine ekleyerek “Hem çevreyle alakalı gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz hem de yoğun bir şekilde kurtarmaya gece gündüz devam ediyoruz. Ümit ediyorum en kısa sürede bu kardeşlerimize ulaşırız.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Sivasspor 26 36
7. Rizespor 25 36
8. Antalyaspor 26 35
9. Başakşehir 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Karagümrük 26 28
15. Hatayspor 26 28
16. Alanyaspor 25 28
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Boluspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 22 35
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Keçiörengücü 23 29
11. Manisa FK 23 27
12. Erzurumspor 22 27
13. Ümraniye 22 27
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 23 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 24 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Atletico Madrid 25 51
4. Barcelona 24 51
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 25 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7