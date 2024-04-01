Bakan Bak'tan Mirkan Kurt için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trabzonspor’un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt’un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, vefat eden Trabzonspor’un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt için taziyede bulundu.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Trabzonspor’un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt evladımızın, hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. 11 yaşında yaşamını yitiren sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum. “