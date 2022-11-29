Bakan Akar ve komuta kademesi KKTC resepsiyonunda

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, KKTC resepsiyonuna katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Akar, KKTC’nin kendi kaderini tayin etme azim ve kararlılığını gösteren Kıbrıs Türkü'nün büyük mücadelesinin ardından bu noktaya geldiğini belirtti.

Bunun kıymetinin bilinmesinin önemine vurgu yapan Bakan Akar, "Barış Harekâtı'na kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin çok zulüm gördüğünü kimsenin unutmaması, bugünlere kolay gelinmediğini genç nesillere anlatmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasını bugüne kadar destekledik, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile adada yaşayan herkesin rahata, huzura ve güvene kavuştuğunu dile getiren Bakan Akar, “O güne kadar yapılan katliamların haddi hesabı yok. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yapıldığı 1974’ten beri adaya barış, huzur geldiğini herkesin anlaması, görmesi ve bu hakkı teslim etmesi lazım. O günden itibaren akan kanlar, gözyaşları durdu; insanlar barış ve huzur içinde yaşayabilir bir hâle geldi. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın barış bölümünü herkesin çok iyi anlaması lazım" diye konuştu.

https://youtu.be/3cQsTSL-wag

"Kıbrıs bizim millî meselemiz.” diyen Bakan Akar, Türkiye’nin garantörlük ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendine düşen ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini aktardı.

Türkiye’nin ve KKTC’nin barıştan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini ancak bu barış için atılan adımların anlaşılmadığını, uzatılan barış elinin reddedildiğini belirten Bakan Akar, “Bunun özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü taraflardan objektif, tarafsız şekilde olayları görmesini ve Kıbrıs Türkü’nün hakkını, hukukunu teslim etmesini bekliyoruz.” dedi.