Bakan Akar: TSK ilk andan itibaren seferber

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Asker Kışladan geç çıkarıldı” söylemlerine sert tepki gösterdi. Depremin olduğu gün saat 05.00 itibariyle sağlanan koordinasyonla hareket edildiğini ifade eden Bakan Akar, "Milletimizin bağrından çıkan TSK zor günlerde asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren de görevinin başındadır" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK Komuta Kademesi, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"Depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına" ilişkin söylemlere tepki gösteren Bakan Akar, bu tartışmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakanlık olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olarak milletinin yanına koştuğunu belirten Bakan Akar, "Gece-gündüz demeden bu büyük deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için tüm gücüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde gayretlerini aralıksız sürdürmektedir. Resmî kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez” diye konuştu.

https://youtu.be/kFe9VPlnOXI

Mehmetçiğin deprem bölgesinde nöbet, devriye, arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, askerî helikopter ve uçaklarla taşınan depremzedelerden bazılarının TSK'ya ait sosyal tesislerde misafir edildiğini belirtti.

TSK’ya ait depolardan deprem bölgelerine akaryakıt desteğinin de sağlandığını söyleyen Bakan Akar, deprem bölgelerinden 18 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."

Bakan Akar, sözlerinin sonunda milletinin bağrından çıkan, Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk andan itibaren milletinin yanında ve görevinin başında olduğunu belirterek, kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçiği de kutladı.