Bakan Akar: Tahıl sevkiyatı aksaksız sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Conteh'in tören kıtasını selamlamasının ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh tarafından, "Türkiye - Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması" imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim işbirliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu" diye konuştu.

Türkiye ve Sierra Leone arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Akar, "Önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin hem askeri eğitim işbirliği hem de savunma sanayii alanlarında çok daha gelişeceğini değerlendiriyorum. Bu konuda iki tarafın da isteği var. Samimi, yapıcı şekilde bu konuları geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

''Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti''

Ukrayna limanlarından bugün ayrılan tahıl yüklü üç gemiye ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.