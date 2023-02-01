Bakan Akar: Tacizlere misliyle karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı iddialarıyla ilgili konuşarak, "Terörle mücadele artan tempoda taarruzi bir ruhla devam ediyor" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı" iddiasını sorması üzerine Bakan Akar, terörle mücadelenin artan tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar süreceğine vurgu yapan Bakan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, aralıksız ve artan bir şiddet ve tempoda terörü, teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçik o bölgelerde şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir kararlılıkla, büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla mücadelesini sürdürüyor. Tabii zaman zaman taciz, saldırılar oluyor; bunlara gerekli karşılık da anında misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor." ifadesini kullandı.