Bakan Akar, son deprem ardından yeniden Hatay'da

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, son depremin ardından Hatay kent merkezinde incelemelerde bulundu.HATAY (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketi”nin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay’a geldiği, dünkü depreme de AFAD Koordinasyon Merkezinde yakalandığı hatırlatılarak deprem anında hissettiklerinin sorulması üzerine Bakan Akar, sarsıntıyı ciddi şekilde yaşadıklarını söyledi.

Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Bakan Akar, “Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hemen gerekli koordinasyon yapıldı, AFAD koordinatörlüğünde valililerimizin ihtiyaç ve isteklerini bildirmesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Şu anda da bütün durumu yakından takip etmekteyiz. Anlık olarak bilgi alışverişi ve gerekli koordinasyon yapılıyor. İş makinaları, arama-kurma timleri, güvenlik, lojistik imkânları seferber edilmiş durumda. Bunların tamamına yakını bölgeye konuşlandı. Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızla beraber, onlarla omuz omuza devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz.” diye konuştu.

https://youtu.be/FDSso9qwPvsİDDİALAR KESİNLİKLE GERÇEK DIŞI

“TSK’nın kışladan geç çıkarıldığı” iddialarına ilişkin ise Bakan Akar, “Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik, milleti ve vatandaşı ile beraber oldu; olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor.” dedi.

“Depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye akın hâlinde giriş yaptığı” iddialarına ise Bakan Akar, "Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye’de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye’den Suriye’ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz" dedi.