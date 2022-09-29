Bakan Akar Şırnak'a sancak verdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak’taki 8’inci Hudut Alay Komutanlığı'na sancak verdi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 8’inci Hudut Alay Komutanlığına “Sancak Verme Töreni” gerçekleştirmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak’a gitti.

Bakanlıktan aktarılan habere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Vali Osman Bilgin, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Cizre’deki Korgeneral Refik Kurttekin Kışlasına geçti.

“Demir Pençe Tugayı” olarak bilinen 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 8’inci Hudut Alay Komutanlığının sancak verme töreni Bakan Akar’ın tören alanındaki yerini almasıyla başladı. Bakan Akar’ın alana gelişinde “Hudut Kartallarını” selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna getirdi.

Saygı duruşunun gerçekleştiği ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende 8’inci Hudut Alay Komutanlığının tarihçesinin okunmasının ardından Alay Komutanı Albay Bülent Barış Sarp’ın biyografisi arz edildi.

https://youtu.be/pPVvWYgtfMA

Sancağın bulunduğu platforma gelen Millî Savunma Bakanı Akar, “Albay Sarp, size ve 8’inci Hudut Alay Komutanlığı'nın mensuplarına, kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak, yüce Türk milletinin alayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca, dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna nice şehitler vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi, sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanımız adına Millî Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" denildi.

Bakan Akar, sancağı öperek Albay Sarp’a teslim etti. Albay Sarp’ın öperek sancağı teslim almasının ardından tören, Bakan Akar’ın “Sancak İlk Teslim Tutanağı”nı onaylamasıyla sona erdi.