Bakan Akar 'Onur Günü' etkinliklerinde

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta kademesi ile Akşehir’deki 'Onur Günü' etkinlikleri kapsamında “Afyonkarahisar'a Temsili Yürüyüş ve Uğurlama Töreni"ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Akşehir’e gitti.

Millî Mücadele döneminde Atatürk’ün Büyük Taarruz hazırlıklarını sürdürdüğü Batı Cephesi Karargâhından dolayı kritik bir öneme sahip olan Akşehir’de “Onur Günü Törenleri”ne katılan Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, kent meydanındaki etkinliklere iştirak etti.

Bakan Akar tören öncesinde kent merkezindeki Atatürk büstüne Millî Savunma Bakanlığı yazılı çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenlerde ilk olarak çocuklar tarafından halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Ankaralı Seğmenler de davetliler için birbirinden güzel oyunları sergiledi. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçakları da tören alanı üzerinde selamlama uçuşları yaptı.

Törende konuşan Bakan Akar, binlerce yıllık Türk tarihinde "Ağustos" ayının müstesna bir yerinin olduğunu söyledi. Bakan Akar, 26 Ağustos 1922 sabahı 'Büyük Taarruz' ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin en büyük ve en parlak destansı zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

AKŞEHİR, MİLLÎ MÜCADELEDE KRİTİK ROL ÜSTLENDİ

Bakan Akar; bu mücadelede, umuda ve zafere giden bu yolda Akşehir'in de önemli yerinin olduğuna işaret ederek "Akşehir, Millî Mücadelemizde Büyük Taarruz öncesindeki dokuz aylık kritik süreçte, Batı Cephesi Karargâhı göreviyle çok önemli bir rol üstlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa da Başkomutan olarak Büyük Taarruz öncesi üç farklı zamanda Akşehir'e gelerek hazırlıkları yakından takip etmiştir." dedi.

Bakan Akar, Millî Mücadele döneminde Konya ve Akşehir'in 786 şehit verdiğini aktardı.

Ecdattan devralınan emanete sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere miras bırakmanın omuzlarına yüklenmiş tarihî bir sorumluluk olduğunu belirten Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra yerli ve millî savunma sanayisi ürünleriyle teçhiz edildiğini dile getirdi.

TSK'nın "Hudut namustur." anlayışıyla sınır güvenliğini sağladığını vurgulayan Bakan Akar, "Yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzî bir anlayışla başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları dâhil denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumakta, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Elde ettiğimiz başarılarda en büyük ilham kaynağımız; şehit ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakârlıkları ile asil milletimizin yani sizlerin sevgisi, güveni ve duasıdır. Sizlerin bizlere olan sevgisi, güveni ve duası sürdükçe başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diye konuştu.