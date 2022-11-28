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Bakan Akar komuta kademesine talimat verdi
GÜNDEM 28.11.2022, 18:01
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında gerçekleştirilen video telekonferansına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve Birlik Komutanları katılım gösterdi.
Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
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