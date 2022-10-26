Bakan Akar, İngiltereli mevkidaşıyla SAHA'da görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile SAHA Expo'da görüştü.İSTANBUL (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltereli mevkidaşıyla İstanbul'daki Savunma Sanayi Fuarı'nda bir araya geldi.

İstanbul'daki savunma sanayi fuarı SAHA EXPO'da yapılan görüşmede iki bakanın, ortak güvenlik sorunları, savunma sanayiinde işbirliği ve Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda atılacak adımları ele aldığı belirtildi.

Bakanlar Akar ve Wallace görüşme öncesinde, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO’yu ziyaret ederek yerli ve millî savunma sanayi ürünlerini inceledi.

Savunma Bakanı Wallace’nin Türkiye ziyareti, İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden göreve atanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmî ziyaret olma özelliği taşıyor. Hatırlanacağı gibi Bakan Akar, 6-7 Ekim’de Londra’yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti.

https://youtu.be/JQRpaPVeIe8