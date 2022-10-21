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Bakan Akar: Hesabını yargı önünde verecekler

GÜNDEM 21.10.2022, 16:04
Bakan Akar: Hesabını yargı önünde verecekler

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, kimyasal silah yalanına sert tepki göstererek, "Hukuki süreç başladı. Bunu yapanlar hesabını yargı önünde verecekler" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda taarruzi ruhla, kararlılıkla devam ettiğini aktaran Bakan Akar, “Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek amacımız ülkemizin ve milletimizin savunması ve güvenliği. Operasyonlarında Mehmetçik sivillere, masum insanlara; tarihî, dinî, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz.” diye konuştu.

“TSK’nın kimyasal silah kullandığı” iddiasına tepki gösteren Bakan Akar, aslı olmayan bu tür iddiaları iftira olarak nitelendirerek, “Bazı fitne fesat odakları zaman zaman bazı iftiraları ortaya atıyor. Yalanlarla hem insanların kafasını karıştırmak hem de Mehmetçiğin moralini bozmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa yok. Uluslararası hukuk ötesinde, biz uygulamalar yapıyoruz. Bunlar son derece alçakça iftiralar. Ciddi, samimi, dürüstçe yapılan bir faaliyetin lekelenmesine yönelik iftiralar. Terör örgütünün çöküşünün gölgelenmesi, ona yardım, destek sağlanması için yapılmış olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıyoruz" dedi.

Bakan Akar konuya ilişkin gösterilen tepkileri anımsatarak, gerekli işlemlerin yapılması için hukuk dairesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve hukuki sürecin başladığını açıkladı. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü belirten Bakan Akar, "Bu teröristler kim tarafından desteklenirse desteklensin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek.”

BARIŞ ELİMİZİ UZATIYORUZ

Yunanistan ile son dönemde yaşanan sorunlara da değinen Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmek için gayret gösteriyoruz. Biz sabırla, şefkatle barış elimizi uzatıyoruz. Barışın hâkim olması için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz" dedi.

Sorunların çözümünde diyaloğun önemine vurgu yapan Bakan Akar istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmelerini hatırlatarak, "Diyaloğa gelin diyoruz. Bakanlık olarak güven artırıcı önlemler konusunda yaptığımız çalışmalar var. Heyetlerimiz iki defa Atina'ya gitti, onlar bir defa Türkiye'ye geldi. Dördüncü toplantının Türkiye'de yapılması lazım. İki yıldan beri bekliyoruz. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Yunanistan Savunma Bakanı’na beklentimizi ilettik, onlardan cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nin bir barış denizi olmasının, zenginliklerinin adil şekilde paylaşılmasının önemli olduğunu belirten Bakan Akar, "Uzattığımız barış elinin tutulmasını bekliyoruz. Fakat maalesef özellikle Yunanistan'daki bazı siyasiler her gün Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunuyor. Bunun doğru, çıkar bir yol olmadığını tekraren hatırlatıyoruz. Aklıselim bazı Yunan akademisyenler, siyasiler, emekli generaller bizim söylediklerimize benzer, diyalogdan yana olduklarını ifade ediyorlar." dedi.

Yunanistan'ın üçüncü tarafların telkini ile bir şeyler yapmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bizim görüşelim dememiz bir zafiyet, bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz ifademiz de bir tehdit değil. Bütün bu problemleri çözmek için buyurun gelin, problemleri ikili görüşmelerle çözelim. Bunu başkalarına havale etmeyin, başkalarından medet ummayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Bunun bilincine varın diyoruz." diye konuştu.

Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantörlükten doğan haklarını, sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirterek, "Kıbrıslı kardeşlerimizin bir oldubitti ile hakkını, hukukunu çiğnetmeyiz, çiğnetmeyeceğiz. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. " dedi.

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